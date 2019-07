Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay motivo para protestas ahora que los fondos para el campo están llegando primero a los más pobres, no como antes, que todo el apoyo era para los de arriba . Señaló que en las movilizaciones de agricultores observó a un líder usando un Rolex.

También manifestó que la ampliación del periodo de gobierno en Baja California se considera inapropiado o antidemocrático, para no decir ilegal , y recordó que legisladores de todos los partidos, incluso los que están protestando más , votaron por el cambio.

Entre los diversos temas que ayer abordó en Palacio Nacional, admitió que faltan elementos de la Guardia Nacional (GN) en todo el país porque se están atendiendo 150 coordinaciones de 266 . Y rechazó, cuando se le preguntó, que desde su gobierno se amedrente a mandatarios del Partido Acción Nacional, a quienes jamás se les ha pedido nada, ni siquiera que voten por una iniciativa de ley. Se mostró seguro de que si algún mandatario ve que se le está ninguneando, replica y se defiende .