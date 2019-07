▲ No le deseo mal a El Chapo Guzmán, no hago leña del árbol caído, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto Víctor Camacho

Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 3

México revisará las vías legales para demandar que le sean devueltos los recursos incautados al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie debe de sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga, porque les quitaban patrimonio obtenido ilegalmente, dinero del pueblo y no se reclamaba .

El jefe del Ejecutivo federal expresó su coincidencia con la postura del abogado de Guzmán Loera: “lo escuché y dijo alguna cosa interesante, que de la confiscación de los bienes en todo caso –y es un asunto de justicia– esos recursos le corresponden a México legalmente”. Es un tema que revisará el canciller, Marcelo Ebrard, y se procederá todo por la vía legal .

En entrevista al término de la ceremonia del aniversario luctuoso de Benito Juárez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puntualizó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México buscará un acuerdo con Estados Unidos relacionado con la distribución de los bienes incautados a Guzmán Loera.

–¿Cuál es su reacción ante la condena de El Chapo? –se preguntó al Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

–Lamento mucho que se den estos casos; yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído; es, por cierto, un principio bíblico.