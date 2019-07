Aún más: al analizar la gráfica 1 de AD, que presenta la evolución de la pobreza por ingresos con 3 series de 1968 a 2000, en dos de las cuales, la de Cepal y la de Hernández-Laos-Boltvinik (HLB) el ingreso se ajustó a CN, se aprecia que la pobreza por ingresos en 1984 fue más alta en ambas series que la de 1977 (42.5 por ciento vs. 39.5 por ciento en Cepal, y 58.5 por ciento vs. 58.0 por ciento en HLB). Es decir, podemos concluir (con un alto grado de certidumbre) que la proporción de población pobre en 2016 es mayor que la de casi 40 años atrás (en 1977) y que el número de personas pobres ha crecido enormemente.

La autora analiza en detalle la estratificación social en 2016, la desigualdad del ingreso (con y sin ajuste a CN), y la desigualdad territorial con diversos indicadores de pobreza por entidad federativa. Los dos primeros resultados los presento en dos cuadros. La estratificación social con el MMIP (cuadro 1) muestra una estructura social muy diferente a la que el Coneval ha querido que creamos que prevalece en México: más de tres cuartas partes de la población vive en la pobreza integrada (76.7 por ciento); 74.4 por ciento por NBI (necesidades básicas insatisfechas) y 71.4 por ciento por el indicador compuesto de ingreso y tiempo. Por tanto, 23.3, 25.6 y 28.6 por ciento son no pobres. El cuadro permite observar la siguiente pirámide social simplificada al tomar sólo los estratos del MMIP: pobreza extrema, pobreza moderada y no pobres: 45-32-23. El equivalente en el Coneval es 8-36-56 (como lo muestra AD en su cuadro 7). Dos estructuras sociales muy diferentes: la calculada por AD es una pirámide, la del Coneval es una pirámide invertida. En el cuadro 2 presento, de manera simplificada, los dos indicadores de desigualdad del ingreso que elaboró AD. Ambos presentados en dos versiones: con y sin ajuste del ingreso a cuentas nacionales (CN). El primero, el coeficiente de Gini (G) (que varía entre 0, sin desigualdad y 1, desigualdad total) lo midió para el país y para la CDMX. Como se aprecia, las mediciones usuales de G (sin ajuste a CN) subestiman la desigualdad a nivel nacional (0.463 vs. 0.588 ajustado a CN) y en la CDMX (0.439 vs. 0.542 con ajuste). Algo similar ocurre con las participaciones de los quintiles (grupos de 20 por ciento de la población ordenados de menor a mayor ingreso): sin ajuste se subestima la participación del quintil más rico, el V (51.8 por ciento vs. 63.2 por ciento con ajuste) y se sobrestima la de los demás quintiles. En el caso del quintil I (4.8 por ciento vs. 4.3 por ciento con ajuste).

