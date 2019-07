Así, el más poderoso narcotraficante mexicano pasará el resto de su vida tras las rejas en una prisión gringa de alta seguridad, pero ello no cancela el jaloneo binacional por su cuantiosa fortuna, aunque sus abogados califican de alegre la cuenta oficial que eleva los haberes de El Chapo a 12 mil 666 millones de dólares, un monto muy alejado de los mil millones estimados por la revista especializada Forbes. De cualquier suerte, los haberes del sinaloense no son cualquier cosa.

Por el lado mexicano, el presidente López Obrador ya dijo ¡presente! y en la mañanera de ayer fijó posición: “escuché muy bien al abogado (de El Chapo) y dijo alguna cosa interesante, que la confiscación de los bienes, en todo caso –y es un asunto de justicia– esos recursos, esos bienes, le corresponden a México legalmente. Y se va a revisar el asunto, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera, estoy de acuerdo con eso, lo vamos a revisar”.

El gobierno mexicano, dijo, analizará el asunto, porque lo que plantean de que (los gringos) se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. No vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. (En administraciones anteriores) pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el gobierno mexicano no los reclamaba .

López Obrador dejó en claro que todo lo que se confisque y tenga que ver con México se tiene que devolver al país. En eso van a estar de acuerdo los del gobierno de Estados Unidos de entregarnos lo que le pertenece a México; pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos (todos de acuerdo con el presidente mexicano… menos el esquizoide Trump y su pandilla, desde luego, quienes intentarán quedarse hasta con el último centavo).

Entonces, el ring está puesto y el único encapuchado –rudo entre los rudos– es el de la Casa Blanca. Cierto es que 12 mil 666 millones de dólares no son nada despreciables y bien vale el pancracio. Hagan sus apuestas.

Las rebanadas del pastel

De cereza, López Obrador va por los 205 millones de dólares de Zhenli Ye Gon, aunque esto es más fácil: que pregunten a Javier Lozano, el de copelas o cuello .

cfvmexico_sa@hotmail.com