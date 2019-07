E

l dilema que enfrentan los hombres del poder es dónde ocultar su dinero. No lo pueden esconder en los bancos mexicanos porque serían fácilmente descubiertos ni tampoco en los de Estados Unidos, por los acuerdos de recíproca fiscalización. Entonces tienen que recurrir a los llamados paraísos fiscales. De acuerdo al diario El País de España el gobernador priísta del Estado de México, Alfredo del Mazo, ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país entonces blindado por el secreto bancario. El primo de Peña Nieto que en aquella época era solo alcalde de Huixquilucan, dice El País, figuró como representante de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos de esta entidad financiera a los que, según el diario español, ha tenido acceso. Un vocero del gobernador negó la versión.

Gasolina china

Interprétenlo como quieran, pue-de ser una finta del gobierno mexicano al presidente Trump, que tiene a México contra la pared con la amenaza de un tarifazo a las exportaciones si no sigue la política migratoria que se ajuste a sus necesidades electorales. O simplemente por la conveniencia de diversificar proveedores para no depender exclusivamente de Estados Unidos, sea una cosa u otra, Pemex importará gasolina de Asia. West Pacific Petrochemical Corp. de China, (WEPEC), tiene previsto exportar 900 mil barriles de gasolina a México este mes, según una fuente de la industria citada por Reuters. Los tres cargamentos de 300 mil barriles conformarán el mayor envío mensual de WEPEC al país latinoamericano , dijo el informante, que pidió que no se mencionara su nombre. México se ha vuelto cada vez más dependiente de las importaciones de combustible de Estados Unidos, debido a una caída de la producción nacional. La noticia caerá como bomba a las refinerías de Estados Unidos que disputan el negocio de controlar el suministro de combustible a nuestro país.

Jaime González Aguadé, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), renunció como miembro del Consejo de Administración de la sofipe Libertad, cargo que desempeñaba desde hace apenas cuatro meses. El presidente del consejo Juan Collado, conocido como el abogado de la mafia del poder, está preso por los diversos cargos que le ha fincado la Fiscalía General de la República. En su carta de renuncia, González Aguadé afirma que nunca tuvo conocimiento de la existencia de un delito en la sociedad financiera popular, ni de manera aislada ni sistemática. No alude a las versiones que han aparecido en distintos medios en el sentido de que durante su gestion en la CNBV encubrió irregularidades de La Libertad. Renunció a la comisión para incorporarse como coordinador a la campaña de José Antonio Meade a la Presidencia.