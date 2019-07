Macri no concurrió al acto, pero en la tarde rindió su homenaje en la Casa Rosada, donde se presentó el libro Justicia perseguirás, editado por el Congreso Judío Latinoamericano, cuyo presidente, Adrián Werthein, estuvo presente, y que tiene textos de Jair Bolsonaro, Angela Merkel, Iván Duque y Michelle Bachelet, entre otros referidos al terrorismo internacional.

Para varios analistas este aniversario no resultó tan conmovedor como los anteriores en el acto oficial, por la dureza de los representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) alentados por el decreto de Macri que declaró organización terrorista a la milicia chiíta libanesa Hezbolá, por lo cual la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló sus presuntos fondos en Argentina, que habían pedido tanto Estados Unidos como Israel.

Buenos Aires. La conmemoración este jueves del 25 aniversario del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) se realizó en dos actividades marcadas por la diferencia: la oficial, con la presencia del gabinete del presidente Mauricio Macri, en la que los representantes de las instituciones de la derecha ultrarreligiosa mantuvieron sus ataques contra Irán y Hezbolá, y reivindicaron como un héroe asesinado al ex fiscal Alberto Nisman; y la que presidió Memoria Activa, que reúne a una mayoría de familiares de las 85 víctimas del atentado y los 300 heridos y que reclaman por justicia, terminar con el encubrimiento sobre el trágico hecho y con las acusaciones basadas en intereses de algunos países, que obstaculizan el camino a la verdad.

En la orden de la UIF se dice –sin que se haya conocido ninguna prueba– que Hezbolá fue inscrita en el Repet porque ha sido identificada como responsable del atentado contra la embajada de Israel en 1992, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos, y del ataque a la sede de la AMIA en 1994 , señaló Burstein.

Son varios los sectores que advierten sobre la insistencia de Israel y Estados Unidos para acusar a Irán y Hezbolá, por una parte, y, por otra, mantener a Nisman como un héroe, cuando los mismos familiares de las víctimas lo denunciaron por no haber hecho nada desde que fue nombrado por el gobierno de Néstor Kirchner a cargo de la investigación por la causa AMIA, demostrándose además que utilizó millones de dólares en su favor y manteniendo cuentas en bancos estadunidenses y de otros países. Pero además tratar de hacer pasar como un asesinato lo que todos los peritos oficiales determinaron como un suicidio.

También se intenta seguir utilizando el Memorando de Entendimiento firmado en 2013 entre Argentina, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para tratar que jueces argentinos tomaran declaraciones en Teherán a los funcionarios iraníes, acusados de ser responsables del atentado, ya que no existe tratado de extradición en la justicia iraní, aprobado por el Congreso argentino que no tuvo vigencia alguna y jurídicamente no constituye delito.

El gobierno de Macri y sus jueces amigos intentan juzgar por traición a la patria a la ex presidenta y a otras tres personas.

Lo que se hizo evidente es que la conmemoración fue utilizada para que en el contexto se dieran a conocer estos decretos y se realizara en Argentina la Conferencia Antiterrorista, a la que concurre el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien este viernes mantendrá una reunión con Macri en la residencia presidencial y luego asistirá esta cumbre.

En este tenso contexto, el Canal de Noticias C5N fue allanado por segunda vez en momentos en que el gobierno ha señalado a este medio crítico con su gestión, mantiene detenidos a sus dueños, impidiendo manejar los fondos para pagar los salarios al personal, lo que produjo una masiva reacción de las redes sociales y los usuarios, que reprochan por el ataque a la libertad de prensa.