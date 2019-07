Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 27

Zacatecas, Zac., Integrantes del Frente Único de Trabajadores de Telebachillerato de Zacatecas exigieron al gobierno federal que se les regularice e incluya en el Programa Nacional de Educación Pública y se ponga fin a la incertidumbre laboral que han padecido durante más de seis años, pues se les obliga a firmar contratos de tres meses.

Encabezados por su dirigente estatal, Andrés Briseño Hernández, representantes de los maestros que laboran en ese subsistema educativo en los 58 municipios de la entidad aseguraron que el gobierno estatal que encabeza el mandatario priísta Alejandro Tello Cristerna los ignora y relega en la entrega de ayuda.

No somos un grupo que busque crear conflictos, no somos rijosos. Pedimos la creación formal del telebachillerato. Tenemos seis años como un programa, no tenemos salarios dignos , expuso Briseño Hernández.

Indicó que se requiere la expedición de un decreto de creación formal, pues actualmente el subsistema opera mediante un convenio firmado cada año entre los gobiernos estatal y federal, en el que cada parte aporta 50 por ciento de los recursos.

Eso funcionaba mientras éramos planteles con un solo grado, un solo grupo de primer semestre, pero ha crecido tanto el telebachillerato en el país, porque ha crecido la demanda, que se requiere darle formalidad , agregó.