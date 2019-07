Sostuvo que la petición ya fue planteada por el sector al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, la subsecretaria de comercio exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. También se solicitó apoyo a los pequeños y medianos productores que no pueden pagar el arancel y se analice la diversificación de los cultivos y de mercados de exportación, la reconversión industrial de la hortaliza para generarle valor agregado e impulsar el consumo nacional.

El director de CAADES fustigó que la revisión de la totalidad de las exportaciones de tomate mexicano es una necedad más de los productores de Florida y no les reditúa ningún nivel de protección adicional . Además, ocasionará un nudo logístico en la frontera porque se tendrían que inspeccionar 120 mil camiones –hora y media por cada uno– lo cual afectará al resto de las exportaciones mexicanas de los sectores maquilador, automotor y electrónico.

Pese al problema en las negociaciones, Mario Robles sostuvo que se mantiene abierta la comunicación con el Departamento de Comercio y eventualmente se podría llegar a un acuerdo, pero que no afecte de manera significativa la exportación de México, ni tampoco el interés legitimo del comprador en Estados Unidos, porque eso sería peor que el arancel .

De cualquier manera, dicha dependencia y la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) continúan la investigación antidumping contra el jitomate mexicano, cuyas determinaciones finales están previstas para el 19 de septiembre y el el 3 de noviembre de este año, respectivamente.

Los tomateros mexicanos confían en que se restablezca el libre comercio y ya no paguen ningún arancel por introducir su producto a Estados Unidos si logran demostrar que no cometieron dumping, es decir, que no vendieron la hortaliza por debajo de sus precios de producción como acusan sus homólogos de Florida y por lo cual se les impuso el gravamen de 17.5 por ciento.