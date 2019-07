Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 19

Tras mantener sin cambios la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), Moody’s anunció que no descarta una nueva baja este año si el desempeño de la empresa no se apega a lo esperado. Mientras, aseguró que el plan de negocios 2019-2024 no cambió la percepción que se tiene sobre el desempeño financiero y operativo de la petrolera y que ya implicó el deterioro de su nota crediticia hace poco más de un mes.