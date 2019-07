¿Q

ué es la omnipotencia? Según Ferenczi es el sentimiento de que uno tiene todo lo que desea y no hay nada más que uno pueda desear (como en el carnaval que implican las vacaciones para los que tienen con qué pagarlas en estas épocas).

La omnipotencia sería el sentimiento de la capacidad del ‘‘Yo” para satisfacer toda la demanda instintiva.

Capacidad que sólo se da en el periodo fetal, debido a la existencia del suministro umbilical continuo y constante que mantiene al bebé en elevado nivel de respuesta ante la exigencia instintiva.

La omnipotencia real ha regido desde ya nuestra historia individual.

Octavio Paz en El laberinto de la soledad pone en práctica, en su narrativa, la propuesta por éste, a propósito de la lectura de Alfonso Reyes, cuando asegura que su obra ‘‘no sólo incluye una crítica, sino una filosofía y una ética de lenguaje de ella”.

Reyes propone que aparte de esa radical fidelidad al lenguaje que define al escritor, el mexicano tiene algunos deberes específicos: expresar lo nuestro; es decir, buscar el alma nacional.

Sin embargo, advierte Paz que es esto una tarea ardua, al usar un lenguaje hecho que no hemos creado, para revelar a una sociedad balbuciente y a un hombre enmañado. No tenemos más remedio que usar un idioma que ha sufrido ya las experiencias de Góngora, Quevedo y Cervantes… y expresar a un hombre que no acaba de ser, que vive en la omnipotencia y la realidad lo regresa a sus enormes carencias, no se conoce a sí mismo.

Escribir equivale a deshacer el español y recrearlo para que se vuelva mexicano, sin dejar de ser español. Nuestra fidelidad de lenguaje, en suma, implica fidelidad a nuestro pueblo y fidelidad a una tradición que no es nuestra, totalmente, sino por un acto de violencia intelectual.

Contenido de toda una expresión fragmentaria, balbuciente derivada de la omnipotencia, que describe y recrea; la realidad mexicana, fragmentada y fragmentaria que al ser nombrada cobra vida y se dice, para ser de nuevo –o sea melancólica– preguntar: ‘‘¿Qué es mi tiempo?, ¿qué es mi espacio? y, ahora, ¿cuál es mi circunstancia?, como si atendieran una súplica, sin escuchar una reunión de fondo, tan persistente, hermano del silencio”.