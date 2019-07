Arturo Cano

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 29

Se conocieron en la Facultad de Ciencias de la UNAM hace 35 años, donde ella estudiaba física y él matemáticas. Ambos participaban en organizaciones de izquierda. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, recuerda que en alguna ocasión estuvo en una asamblea estudiantil que conducía Claudia Sheinbaum: Esa asamblea era de talibanes y ella los mantenía a todos quietecitos .

El invitado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo espacio en su apretada agenda para visitar nuestro país, pues dentro de tres meses se presenta nuevamente a elecciones, en fórmula con Evo Morales, ambos en busca de un cuarto mandato.

El encuentro entre Sheinbaum y García Linera, sesión inaugural de los Diálogos de Verano que organiza la Secretaría de Cultura capitalina, se llevó a cabo en un Teatro de la Ciudad lleno apenas a la mitad, quizá por la pobre difusión del evento.

García Linera, para muchos un extraño animal político que combina el trabajo intelectual con la praxis política, soltó, de entrada, su hoja de vida: cuatro años estudiando en México, cinco en la cárcel, 40 años en la oposición y 13 en el gobierno.

Y enseguida pasó a las reflexiones sobre el tema del día: las tareas de los gobiernos progresistas.

Figura destacada de la ola de gobiernos progresistas en el subcontinente, García Linera dijo que los triunfos electorales de los movimientos de izquierda progresistas o populistas ( no me importa el nombre ), se han hecho realidad por el espaldarazo (electoral) del pueblo : Pero la esperanza no es un cheque en blanco, no es para siempre. Requiere un conjunto de respuestas concretas, cotidianas, estabilidad y crecimiento económico. La izquierda no puede ser el administrador de la pobreza, no puede ser el implementador de las reformas de ajuste (caso Grecia), para que luego la oposición de derecha venga a cumplir las tareas menos complicadas. Los gobiernos progresistas y revolucionarios tienen que ser también gobiernos de mejora social, lento pero sistemático avance de mejores condiciones de vida .

Con la mirada puesta en los triunfos electorales de la derecha en América Latina, García Linera expuso las dificultades y retos de los gobiernos progresistas, en un análisis que se puede extender a lo que ocurre aquí, donde, dijo el vicepresidente boliviano, ha llegado al poder un movimiento que ha hecho renacer las esperanzas de América Latina .