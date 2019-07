Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 18

Frente al amago de organizaciones campesinas de iniciar un paro nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se respetarán las movilizaciones pero no cederá en nada . Pidió a los líderes irse acostumbrando porque ya se acabó “el moche, el piquete de ojo”, la entrega de apoyos continuará de manera directa al beneficiario.

Al encabezar el informe sobre el avance de la entrega de fertilizantes en Guerrero se refirió también al resto de las movilizaciones campesinas: todo el que tenga la razón es atendido, todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida. Se terminó la corrupción, que se vaya entendiendo . Aunque se trate de las amenazas más atrevidas, si no hay razón ni justicia, no se atiende .

Como recomendación, recomendó a los líderes campesinos recordar que si detrás de las manifestaciones no hay causas justas, lo que recogen es rechazo . Pero les expresó que mantendrá su política frente a las protestas sociales en el sentido de que no se va a reprimir al pueblo de México .

En su conferencia de prensa, se abordaron tanto las movilizaciones en general como la situación en el caso de los fertilizantes en la cual el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, dijo que su entrega en Guerrero fue un éxito , a pesar de que pequeños grupos que se sintieron afectados ejecutaron actos de vandalismo. Hubo algunos problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos actos de secuestro y de violencia .