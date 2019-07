Enrique Méndez y redacción

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 18

Diputados de Morena y las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a dar una respuesta a las demandas de productores agrícolas que ayer bloquearon diversas carreteras en distintas partes del país. Por separado, y desde los tres frentes, acusaron que el subejercicio y recortes presupuestales, así como la modificación de las políticas de apoyo, tienen al borde del colapso al campo.

En San Lázaro, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, e integrante de la bancada de Morena, Eraclio Rodríguez Gómez, sostuvo que estamos en un grave riesgo económico en el campo por falta de sensibilidad de Hacienda. Se ha puesto en riesgo el ejercicio de la producción agrícola en México. Se han abandonado los programas de sanidad y comercialización y se desmanteló la planta laboral que atendía al sector .