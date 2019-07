También dijo que se han bloqueado las cuentas de ocho personas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, mejor conocida como Caja Libertad, y el abogado Juan Collado, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. No dio más detalles por el sigilo de las investigaciones.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que han presentado cuatro denuncias contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se han congelado las cuentas de 12 personas relacionadas con él.

Agregó que al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez El Marro, se le han asegurado 35 millones de pesos.

Nieto expuso que trabaja de forma coordinada con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el caso del ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí –a quien no se han retenido cuentas hasta ahora– y otros temas vinculados con Petróleos Mexicanos, en particular.

Asimismo, el titular de la UIF dijo que hasta ahora se han presentado tres denuncias y han asegurado 19 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con la red de empresas que desde México venderían a sobreprecio alimentos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.