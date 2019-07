No es asunto sólo jurídico, es un asunto moral. No creo que convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 600 mil pesos mensuales. Debería dar vergüenza aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza.

Sobre la visita de legisladores estadunidenses, López Obrador dijo que explicará la postura mexicana, la cual ratificó el acuerdo comercial. Reconoció que cuando era dirigente opositor se manifestó en contra, como ahora lo hacen congresistas de Estados Unidos, pero han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo conseguido.

Agregó que así como no ha resultado la panacea, se ha consolidado una relación económica comercial importante, que no se puede desaprovechar, no es racional decir no al tratado a estas alturas.

Informó que la visita que realizará Mike Pompeo, secretario de Estado, será sólo para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard, por lo que él no participará. Se conoció también que no se ha descartado la posibilidad de que viaje para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en septiembre.

Por lo que hace a la detención de una banda de secuestradores en la que estuvieron involucrados tres policías militares en activo, López Obrador precisó que aún no se habían incorporado a la Guardia Nacional. Detalló que en total son siete los involucrados: Participamos nosotros en la detención de tres de ellos, militares, un civil; y hay dos, tres prófugos, dos militares y un civil que ya se les está buscando .