Ana Langner

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 8

Hasta el momento, el gobierno de México no tiene registro de operativos migratorios masivos en Estados Unidos, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió operaciones que derivarían en deportaciones masivas de migrantes indocumentados durante el fin de semana, sin embargo éstas no fueron visibles al público.

No obstante, Trump dijo que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) fueron muy exitosas . Afirmó que “muchos, muchos fueron sacados el domingo, ustedes simplemente no lo saben… fue un día muy exitoso, pero no vieron mucho… Todas las personas removidas tenían papeles y nosotros teníamos órdenes judiciales”.

La cancillería indicó en un comunicado que la red consular de México en el país vecino continúa intensificando las acciones de asistencia y protección en favor de los connacionales.