César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 6

En cualquier momento la Fiscalía General de la República (FGR), podrá obligar a declarar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, incluso si se requiere mediante el uso de la fuerza pública, como parte de la investigación que tiene abierta por el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos con el malware Pegasus, ya que una juez federal en materia penal le negó una suspensión definitiva contra cualquier acto privativo de la libertad.

Zerón de Lucio tenía que acudir el pasado 20 de marzo ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pero no asistió.

Luego de recibir un citatorio, el ex titular de la AIC buscó ampararse contra cualquier acto de captura, pero la juez Luz María Ortega Tlapa lo desechó, pues el llamado ante el Ministerio Público de la Federación no lo requería de manera forzosa, es decir, era por voluntad propia, sólo como testigo y no como imputado.