ástima! A la pandilla financiera no le gusta el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. Y tiene razón, porque, entre otras cosas, la ex paraestatal no contratará más deuda (se le cierra un jugoso filón a la banca privada que opera en el país y a sus matrices), excluye las asociaciones con capital privado (un negocio menos a costillas del petróleo nacional) e involucra mayor inversión del Estado (la particular brilla por su ausencia), y entonces así, pues qué chiste.

Lo llamativo de esto es que la banca privada, las calificadoras , los analistas y expertos en la materia subrayan que dicho plan pone en riesgo la recuperación de la producción petrolera y compromete las finanzas públicas , olvidando –por llamarle así– que los gobiernos neoliberales desplomaron la producción y comprometieron las finanzas públicas, al saquear fiscalmente a la ahora empresa productiva del Estado y endeudarla a más no poder.

¿Dónde estaban los expertos , analistas , calificadoras y banca privada cuando todo ello sucedió, especialmente cuando tales prácticas hicieron de Pemex la petrolera más endeudada del mundo?, pues alabando la insistencia privatizadora de seis gobiernos neoliberales y celebrando la cereza: la reforma energética con la que coronaron el proyecto desnacionalizador iniciado con Miguel de la Madrid.

Ahora califican al mencionado Plan de Negocios como mucho ruido y pocas nueces , sin considerar la titánica tarea que implica sacar a Pemex del hoyo financiero y productivo en el que lo hundieron seis gobiernos neoliberales.