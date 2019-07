E

milio El Tigre Azcárraga murió el 16 de abril de 1997 a bordo de su yate Eco. Fue una muerte anunciada en su propia cadena de televisión, porque antes había ungido como sucesor a Emilio III, en una transmisión conducida por Jacobo Zabludovsky. En apariencia, heredó un imperio, pero tenía problemas financieros que se agudizaron por la feroz disputa por la herencia. En los años que siguieron hemos visto menguar el poder político y económico de Televisa. Pudo fabricar al último de los presidentes del priísmo, Enrique Peña Nieto, y su novela de amor con La Gaviota, pero seis años después perdió frente a un movimiento popular que enfrentó a la mafia del poder , de la cual forma parte. Recibió un duro golpe cuando la nueva administración redujo a la mitad el presupuesto de publicidad y dejó de condonar impuestos. Además, no ha sabido hacer frente al avance de Internet y competidores como Netflix. Ayer dio a conocer una noticia inverosímil: venderá la parte que posee en la división de radio, Radiópolis. ¿Cuál de los grandes artistas del siglo pasado y éste no desfilaron por sus micrófonos? Desde Agustín Lara hasta Juan Gabriel. Televisa informó que acordó vender su participación de 50% a una empresa de Miguel Alemán, en mil 448 millones de pesos (el otro 50% es de Grupo Prisa). No es sólo un negocio de lo que se desprende Emilio III, es parte de su historia.

Los ahorros de la 4T