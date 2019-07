Nunca se ha cremado a escondidas como menciona su nota; eso es un delito grave y una acusación mal infundada y sin prueba alguna. Nosotros no somos una empresa grande, sino una empresa familiar que busca ganarse la vida como cualquier otro.

Contamos con los permisos y estudios ambientales que amparan nuestra operación y en su reportaje afirman que no contamos con ellos. La empresa posee la licencia ambiental (LAUDF); además nosotros no realizamos el cambio de uso de suelo como mencionan en el texto periodístico, nosotros compramos el inmueble con el uso de suelo ya asignado.

Con respecto a la nota Vecinos exigen suspensión definitiva de crematorio Angelus Grosman , publicada el 18 de junio de 2019 en La Jornada en línea, en la cual afirman que mi empresa actuó de manera ilegal, lo cual es una falsedad. La suspensión según actas de la autoridad se realizó por no contar con la renovación de la carpeta de protección civil, que es una falta meramente administrativa, y no por infligir la ley, como lo indica la nota.

Cuando se abrió el velatorio se cumplió con los requisitos impuestos por la autoridad en materia de construcción y emisiones, y, como muchos, tuvimos que luchar contra la corrupción para poder abrir nuestro negocio. Es por ello que pido de la manera más humilde que rectifiquen su nota y constaten por sí mismos la veracidad de mis palabras y me ayuden a conservar los pocos empleos que generamos.

Nosotros no realizamos cremaciones de manera ilegal, y contamos con los permisos de la autoridad.

Juan Carlos Padilla Gutierrez, contador general de Grupo Ángelus

Respuesta del reportero

La nota ”Vecinos exigen suspensión definitiva de crematorio Angelus Grosman” refiere una protesta realizada por vecinos de Narvarte Poniente frente al crematorio. Los quejosos dieron cuenta de diversas denuncias promovidas ante diferentes instancias como la PAOT para pedir se acredite el funcionamiento conforme a la ley del citado negocio.

La dependencia citada hizo las observaciones mencionadas en la nota con respecto a la licencia ambiental en una visita de reconocimiento. La nota no acusa a la empresa de realizar cremaciones a escondidas , lo que señala es que al momento de la clausura había incineraciones en proceso que por obvias razones no podían suspenderse; no obstante, los vecinos bloquearon avenida Cuauhtémoc y con la mediación de las autoridades se liberó la vía a condición de que una vez concluidas se apagaran los hornos.

Ángel Bolaños Sánchez, reportero

Denuncian en Edomex infracciones de tránsito

Entre otras carencias de convivencia social que sufrimos en las ciudades, se encuentra la cultura vial, desafortunadamente. Es posible contar con una magnífica Constitución Política y un cúmulo de leyes; sin embargo, la mayoría de ellas quedan en el papel, de lo cual somos también corresponsables.

En Chimalhuacán, estado de México, los carriles exclusivos del Mexibús son espacios de irrupción continua de diversos vehículos ajenos a dicho sistema de transporte, incluso se dan el lujo de burlar el semáforo en rojo, generando un severo peligro para los peatones, pasando por encima de normas sociales y el propio marco legal de vialidad.

Ojalá la autoridad correspondiente pronto pueda dar atención a esta problemática social.

Crescencio Aguilar Macías

Se queja turista de servicio de hotel

Contraté un servicio de hotel para vacacionar con mi familia por medio de Price Travel. Precio nada barato, instalaciones aceptables en general, excepto porque en el desayuno no hay cucharas cafeteras, las tazas están despostilladas, las toallas deshilachadas, no sirven café descafeinado.

Aunado a esto, no hay agua en el lavabo ni en la regadera, pues están arreglando la tubería . Además, según me enteré por una persona del servicio, por cada queja que la administración recibe de los usuarios, a los empleados les cobran 250 pesos. Advertencia: si piensan venir a este hermoso lugar no les recomiendo llegar a Isla Natura, se arrepentirán. PD: Nadie sabe quién es el dueño.

Guillermo Basavilvazo R.

Consejo para recuperar Notre Dame

En Notre Dame si se requiere señalar un antes y un después del incendio tan devastador, en una obra catedralicia tan significativa, idealmente es necesario conocer la historia del monumento y conjunto, planos en sus diferentes fases de diseño, obra de fábrica con sus diversos periodos y etapas constructivas, incluyendo los chapiteles de las torres no realizados. En síntesis, desde el inicio de la edificación en la Edad Media, hasta el siglo XIX (con el arquitecto Viollet le Duc), XX y XXI .

Proponer un proyecto fundamentado en la teoría de la restauración: reintegración, integración, consolidando y estabilizando urgentemente la edificación. Tal proyecto y obra de restauración, previamente estudiado y analizado por especialistas para su realización. Toda intervención deberá ser reversible, respetando el retorno al uso y habitabilidad de origen.

Jorge Antonio Rojas Ramirez.

Reflexiones sobre Irán y cómo evitar la islamofobia

Sesión del Seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras (Deas-INAH). Hoy, a las 17 horas. Tema: La poesía como experiencia cotidiana en Irán. Reflexiones en torno a una etnografía que busca revertir la islamofobia.

Se realizará la proyección de un documental a partir de este trabajo (23 minutos).

Expositora: maestra Alejandra Gómez Colorado (Museo Nacional de las Culturas del Mundo, INAH).

La cita es en la Casa Iturriaga, avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 690-C (altos), frente al Centro Cultural Veracruzano, en la Villa de Coyoacán, Ciudad de México. Francisco Javier Guerrero