Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. 21

Para hacer frente a amortizaciones de deuda por 52 mil 600 millones de dólares entre 2019 y 2023, el plan de negocios de Pemex contempla la renegociación de pasivos con el fin de reducir la presión del pago de intereses a corto plazo, por lo que la política financiera estará centrada en optimizar las fuentes de financiamiento .

El documento, que ayer fue presentado en su totalidad, explica que la deuda de la petrolera constituye uno de los problemas estructurales de la empresa , por lo que la administración propone resolverlo con una política responsable en el uso de las fuentes de financiamiento.

La estrategia, define, es que los préstamos no pueden seguir siendo la fuente para financiar los proyectos de inversión, por lo que no se contratará más deuda nueva, es decir, no registrará un endeudamiento neto en este sexenio, sino que se plantea una baja gradual de hacia la segunda parte del sexenio (2022-2024).

Así, el plan de negocios propone que en el periodo que corre entre 2019 y 2021, el endeudamiento neto será de cero por ciento en términos reales, etapa en la que se busca el fortalecimiento de las fuentes de ingresos propios, mediante el apoyo del gobierno y realizando un uso eficiente y eficaz del gasto público.