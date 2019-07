Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2019, p. a10

La futbolista mexicana Charlyn Corral se considera una mujer guerrera , a la que, después de librar la muerte en sus primeros días de vida, no le atemorizan los nuevos desafíos, como los que enfrentará este verano: integrarse al Atlético de Madrid, actual campeón de la liga femenil española, y disputar con la selección nacional los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A los tres meses de edad, la nueva delantera del conjunto colchonero tuvo que ser sometida de urgencia a una traqueotomía, luego de que al nacer le lastimaran la tráquea, lo que ocasionó que al poco tiempo uno de sus pulmones se reventara y no pudiera respirar.

“Si no me hubieran llevado rápidamente al hospital, no sé qué habría pasado, seguramente no estaría aquí. Me siento muy afortunada, siempre agradezco el estar viva y nunca se me olvida la frase que un día me dijo mi papá: ‘si alguna vez ya le ganaste a la muerte, imagínate a qué no le puedes ganar’.

Creo que Dios me hizo una mujer guerrera desde el nacimiento y esa es mi filosofía de vida, la esencia de mi persona siempre ha estado en nunca bajar los brazos. En ocasiones algunas cosas te pueden costar más trabajo que otras, pero soy alguien que no duda de su capacidad, así que cualquier reto puede ser duro, pero lejos de asustarme, me motiva , declaró en entrevista con La Jornada la única futbolista mexicana que ha ganado un Pichichi, en 2018.

Recordó que cuando ha tenido momentos complicados en su carrera, como la vez que no fue convocada para participar con la selección mexicana en el Premundial de 2010, o aquél conflicto que tuvo tras el Mundial de 2015 con el entonces técnico tricolor, Leonardo Cuéllar, y que originó su exclusión del combinado nacional que compitió en el torneo preolímpico rumbo a Río 2016, siempre ha salido adelante gracias a su perseverancia y al esfuerzo que realiza día con día.

“Me parece que en esos momentos difíciles es cuando sale a flote mi carácter de guerrera. Somos seres humanos y nunca podemos estar en el mismo humor, a veces hay bajones, o en ocasiones estás arriba, pero lo más importante de cada experiencia, buena o mala, es lo que aprendes de ellas.

Cuando me encuentro en una situación no muy buena para mí, siempre recuerdo quién soy y entonces me impulso para ir hacia adelante, trato de no rendirme nunca. Hay muchas cosas que sólo dependen de ti para que cambien , mencionó la ahora ex jugadora del club Levante, de la Liga Iberdrola de España y donde militó durante cuatro años antes de ser contratada por el Atlético de Madrid.

Segura de sí misma, la atacante de 27 años confió en que en sus próximos retos también podrá tener buenos resultados, tanto en lo personal como colectivo.

En lo que respecta a su nuevo equipo, con el que fichó sólo por un año, aseguró que le “encantaría ganar un campeonato y obviamente otro Pichichi; siempre es tentador, ¿a quién no le gustaría?, pero sé que esto es poco a poco.