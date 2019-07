En 2009 Camilleri, así como Antonio Tabucchi, Dacia Maraini y Dario Fo, premio Nobel de Literatura, firmaron una carta contra ‘‘las nuevas leyes raciales” en Italia, que introducían el delito de inmigración ilegal y permiten la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía.

El ‘‘fenómeno Camilleri”, que ha suscitado estudios, tesis y ensayos, en parte se debió a la personalidad excéntrica del escritor, quien residió más de 50 años con su mujer en una modesta residencia de Roma; a su incansable producción, su sorprendente cultura y su manera de llevar la fama.

Reacio a escribir sobre la mafia, emblema de su isla, Camilleri se definió siempre como un hombre de izquierda y su visión política está implícita en todas sus obras.

‘‘No me lamento. He tenido suerte en la vida. Me he ganado el pan haciendo lo que me gusta hacer”, reconoció en una entrevista radiofónica hace un mes.

Sicilia, compleja y refinada

Con más de un centenar de títulos y 30 millones de ejemplares vendidos, la obra de Andrea Camilleri está impregnada de la compleja y refinada mentalidad siciliana como ocurre a otros renombrados escritores de su región, entre ellos Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomassi di Lampedusa y el Nobel de Literatura Luigi Pirandello.

Con el fallecido escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán mantuvo una profunda amistad alimentada por una visión política común. La brillante capacidad de Camilleri para jugar con la lengua fue el secreto de su escritura, llena de humor, con la que logró desdramatizar situaciones, bromear y contar muertes, fechorías, trampas, amor y sexo.

Fue traducido en medio mundo, desde francés, inglés, alemán y portugués, pasando por japonés y finlandés, entre otros idiomas.

El perro de terracota, su primera novela traducida al castellano, hizo conocer a finales de los años 90 del siglo pasado la personalidad del meláncolico investigador siciliano que trabajaba en Vigata.

Los personajes de Camilleri ‘‘hablan latín” –traducido luego al italiano– cuando se expresan claramente. Y cuando hablan siciliano, es porque no quieren que se les entienda y pasan sin previo aviso de un idioma a otro.

En 2016, cuando perdió la vista, Camilleri publicó L’altro capo del filo, una nueva investigación de Montalbano que contó haber dictado a su asistente.

Entre sus muchos libros, reconoció que prefería la historia de Il re di Girgenti sobre un campesino que se convirtió en el rey efímero de Girgenti, el antiguo Agrigento, todavía bajo el dominio español en el siglo XVII.

La novela está escrita íntegramente en siciliano, con pasajes en español.

Andrea Camilleri, quien preparaba un montaje para la temporada de verano en las romanas Termas de Caracalla con una obra sobre la autodefensa de Caín, compartió recientemente con tono divertido que le gustaría terminar su carrera ‘‘contando historias en una plaza y pasando luego entre el público con la gorra en mano”.

(Con información de Afp)