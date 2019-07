–¿Y que le queda al Estado?

–Creo que son más fuertes las ciudades que los Estados. Los gobiernos centrales no conocen la realidad completa o no quieren conocerla; en cambio, los locales sí que están allí metidos en la realidad, pero después están los ciudadanos, que pueden decir: estos territorios que están especulativos los vamos a ocupar con el apoyo de los gobiernos locales, es decir, podrían tener más capacidad los gobiernos locales con apoyo ciudadano que los gobiernos de los Estados.

–¿Se está expulsando a la gente de la ciudad?

–Sí, eso pasa. No hace falta enviar al ejército ni a la policía; basta el mercado; por ejemplo, en el barrio donde vivo yo (en Barcelona) viven sectores de clase media y media baja, pero nuestros hijos o nuestros nietos no podrán vivir allí porque no podrán pagarlo. Yo estoy en la zona de la Villa Olímpica, que quedaba muy marginal en la ciudad, pero al cabo de siete u ocho años el precio de mi vivienda, si yo la vendiera, me la comprarían por siete u ocho veces más.

Jordi Borja, quien ha ocupado distintos cargos en el ayuntamiento de Barcelona, señala que lo ideal es que cada zona de la ciudad se divida en tres tercios: uno de vivienda social, otro de espacios protegidos y otro para vivienda más cara.

Subraya que no se puede seguir enviando a los más pobres a las afueras de la ciudad; por el contrario, se debe garantizar que tengan acceso a la centralidad y darles elementos de identificación, es decir, que nadie tenga que estar avergonzad por el barrio donde vive.

–¿Este es el modelo que se requiere?

–Hay una definición clásica de un sociólogo, Louis Wirth: La ciudad necesita un territorio definido, delimitado, no disperso; que haya bastante concentración de población, bastante densidad y diversidad . La ciudad de los grandes barrios tiene que ser así.

El urbanista catalán, quien también ha colaborado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de ciudades europeas y latinoamericana, como es el caso de Iztapalapa, en la Ciudad de México en 2012, señala también que para que haya espacios públicos hay que limitar la circulación de automóviles particulares y apostar por un transporte público eficiente.

Tampoco hay que hacer desaparecer los automóviles, porque además es imposible; el objetivo es que haya poca densificación que ocupe la movilidad, para que haya espacio público. El espacio público lo tienes que tener al lado de tu casa: plazas, calles peatonales, que sea un entorno agradable donde se encuentre la gente y donde la población se pueda expresar a favor o en contra de los gobiernos o de una empresa que contamina .