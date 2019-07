Jessica Xantomila

El clericalismo ha llevado a quienes representan a la Iglesia católica a cometer deplorables conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia , reconoció Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Durante la Jornada de oración en favor de las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, dijo que esta forma clericalista de actuar “nos ha llevado a poner por encima del testimonio de los afectados las justificaciones de los victimarios.

A guardar un silencio que acalla el grito de dolor de los victimizados con tal de no enfrentar el ruido público que puede suscitar una denuncia ante la autoridad civil; a llegar incluso a la mentira o a tergiversar los hechos para no confesar la horrible realidad que se presenta , reconoció.

En la Universidad Pontificia de México, también llamó al clero a reconocer que el daño no lo han hecho los de fuera, sino que los primeros enemigos están dentro de nosotros, entre los obispos, sacerdotes y consagrados, que no hemos estado a la altura de nuestra vocación .

Y resaltó: no hay justificación para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente al interior de nuestra Iglesia .

En marzo pasado, la CEM reconoció que tiene contabilizados 101 casos de pederastia clerical, que ya están siendo procesados ministerialmente.