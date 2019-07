Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 19

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que efectuará un nuevo recorte de 282.4 millones de pesos para el segundo semestre de 2019, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no respondió a su petición de otorgarle una ampliación presupuestal de 610 millones.

En el contexto de la primera sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto 2020, el consejero Ciro Murayama señaló que el organismo debió realizar un ajuste de 336.8 millones de pesos durante la primera mitad de este año, al postergar la contratación de 600 miembros del Servicio Profesional Electoral.

Sin embargo, advirtió que el año entrante no será posible seguir en esa tónica, ya que deberán iniciarse los preparativos para los comicios federales de 2021, y en aras de la austeridad no se puede caer en los sinsentidos de no contratar personal suficiente para dicha tarea.

Vamos a tener que jugar con la alineación titular y el cuadro completo para ir a un proceso electoral incluso más numeroso que el de 2018, porque son elecciones concurrentes; van a ser 32 (una por cada estado). Si en aras de la austeridad dejamos de hacer los trabajos del INE, estaríamos en un sinsentido, en una sinrazón , enfatizó.

Por su parte, el también consejero Marco Baños admitió que ya es difícil que la SHCP autorice en este momento una ampliación de los fondos del INE pero, como Murayama, llamó a que en 2020 se le otorgue al instituto el presupuesto necesario para que cumpla su obligación.