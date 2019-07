Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 16

Mexicali, BC., El gobernador panista Francisco Vega anunció que interpondrá una controversia constitucional a la reforma aprobada por el Congreso local el pasado 8 de julio, que fue convalidada por tres de los ayuntamientos de la entidad, y autoriza extender de dos a cinco años la próxima administración estatal, que estará a cargo de Jaime Bonilla, del partido Morena.

Adelantó que presentará el recurso en el momento procesal correspondiente, una vez que se haga la declaratoria oficial de la reforma constitucional en el Congreso local –aprobada en tres de los cinco ayuntamientos de Baja California (Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito)– y se publique en el Periódico Oficial del estado.

Según los artículos 33 y 34 de la Constitución de Baja California, el gobernador carece de facultades para vetar reformas constitucionales, y si decide no publicarla le corresponderá al Congreso local ordenar su publicación en el Periódico Oficial.