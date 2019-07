“Es una reforma que se pudo haber aprobado antes de la elección, porque las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo, en este caso evidentemente el gobernador electo es el beneficiario (…) pero insisto, lo que llama la atención es que no lo hizo una mayoría de Morena, lo hizo una mayoría de Acción Nacional”, indicó el diputado federal entrevistado ayer, luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el proceso interno de Morena, partido que renovará su dirigencia nacional en noviembre, llamó a la militancia a dejar de lado los conflictos, luego de las diferencias que ha mostrado recientemente su Consejo Nacional que preside Bertha Luján, y el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Yeidckol Polevnsky.

“Debemos tener la visión del momento histórico con el que estamos. No es tiempo para pleitos… no dar paso a pleitos menores o personales, hay que ir hacia delante, hay que tener mucha responsabilidad”, indicó. Insistió que aún no define si buscará la presidencia nacional del partido ya que hay varios pendientes en la Cámara de Diputados.