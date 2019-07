Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 15

Si aún hay funcionarios en el gobierno que no estén de acuerdo con la política económica que impulsa el gobierno federal, lo más honesto es que busquen otra opción laboral, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es mejor a laborar en una administración en la que no se coincide con su manera de pensar.

El mandatario también aludió a la situación en la que se encuentra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, cuyas empresas recibieron varios contratos para la adquisición de medicinas ya en este gobierno: “Hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ‘ajustícialo, condénalo y luego averiguas’. No es así”.

Durante su habitual conferencia, López Obrador rechazó las críticas a su gobierno por la insuficiente creación de empleos, enfatizando en que los actuales criterios para evaluar el mercado laboral utilizados por el IMSS no consideran como nuevas plazas laborales a las 800 mil personas que se han incorporado al mercado laboral a través de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Y aunque reprochó que la metodología usada por el IMSS no incluya estos empleos, no la queremos cambiar para que no vayan a hacer un escándalo los conservadores .