Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 12

Renato Sales Heredia, ex comisionado nacional de seguridad, afirmó que esta administración no debió desaparecer o desmantelar a la Policía Federal (PF). Reconoció en la Guardia Nacional un esfuerzo excepcional, pero sus integrantes deberían tener una capacitación permanente y no sólo de siete semanas, pues lo importante es “policializar a los militares, no militarizar a los policías”.

Entrevistado en el Senado luego de participar en el foro sobre justicia penal, rechazó que se generalice, ya que no puede calificarse de corruptos a todos los policías federales.