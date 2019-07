La madre y la abuela tienen grabada en la memoria la humillación que sintieron cuando el caso de José Antonio llegó a los tribunales de Tucson. Todos los días que duró el juicio asistimos a la corte. El consulado mexicano no nos apoyó más que con transportes, no nos dio asesoría legal. Vivimos muchas injusticias. El juez no permitió que se presentaran los antecedentes penales del agente. Todos en el jurado eran blancos: nos veían como bichos raros .

La defensa presentó todo tipo de pruebas y peritajes forenses para demostrar que el adolescente, que caminaba por la calle Internacional, se dirigía a su casa a tres cuadras de distancia cuando fue abatido. Recibió 10 tiros en la espalda y la nuca, y físicamente resultaba imposible que lanzara piedras por encima de un terraplén y una reja metálica de más de cinco metros de alto. Los elementos que acompañaban a Swartz ese día declararon que nunca se sintieron amenazados por el muchacho y que les sorprendió que el acusado empezara a disparar entre los barrotes de la valla fronteriza.

El agente, a su vez, se contradijo: declaró primero que se alteró cuando observó que una piedra casi golpea a uno de los perros que acompañan la vigilancia en la frontera, pero el policía manejador del perro lo desmintió. Luego declaró que no recordaba nada de lo que sucedió en esos momentos, que había perdido la memoria.

Los defensores de Swartz, a su vez, alegaron que el niño era parte del cártel de Sinaloa. “Ensuciaron su nombre y a nosotros ni siquiera nos permitieron presentar nuestra versión. Toñito era un niño muy inteligente, tenía metas en su vida, estudiaba la secundaria abierta porque quería ser soldado. Él veía en ese camino su única oportunidad de obtener estudios, que es lo que más quería”, recuerda la abuela, que todavía se duele de cómo un diario local, Nuevo Día, dio la noticia: “Mataron a otro indigente en la línea”.