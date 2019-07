De la Redacción

Miércoles 17 de julio de 2019, p. 7

El presidente estadunidense, Donald Trump, declaró ayer en una reunión de su gabinete que da enorme cantidad de crédito al gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por hacer un gran trabajo al desplegar 21 mil soldados a lo largo de la línea divisoria: ¡No esperábamos tantos!

De acuerdo con la minuta de la reunión publicada en el sitio web de la Casa Blanca, el mandatario admitió que no teníamos un tercer país seguro para los migrantes. “México lo está haciendo porque amenazamos con los aranceles, pero eso no importa porque están haciendo el trabajo. La primera semana que lo hicieron, en junio, la migración disminuyó 28 por ciento, y empezaron con sólo 2 mil soldados. “Un día se me ocurrió: ‘si no lo hacen, vamos a imponer aranceles’”, narró.

Sobre la migración continuó: “Ahora tenemos 21 mil soldados (en la frontera con México) y otros 6 mil en la de Guatemala, lo cual, como ven, resta importancia a tener un tercer país seguro. Nosotros además tenemos a algo así como 16 mil soldados en nuestro lado de la frontera.

“Estamos usando las leyes de inmigración mexicanas, porque así es en México. Con esas leyes uno le puede decir a una persona: ‘Perdón, no puedes entrar; vete’, y se les puede llevar a su lugar de origen”.