Indicó que eventualmente el gobierno presentará una iniciativa para una política fiscal contracíclica y el Congreso la tendrá que aprobar; no la traeremos en los próximos meses, platicaremos cuándo será el punto adecuado .

Una fue el Programa de Fortalecimiento del Sector Financiero, que tuvo su total apoyo; algunas reformas tenían casi 20 años estudiándose en Hacienda, pero se consideró que no había condiciones políticas. Bastó una conversación con el Presidente. No hubo necesidad de convencerlo mucho , declaró.

Herrera Gutiérrez dijo que por el momento no abundaría en el tema de ese gravamen, pero aprovechó para destacar que López Obrador es quien marca la dirección del país; él fue elegido, por mí no votó nadie .

Resaltó que en la información sobre aquel episodio sólo se han subrayado las posibles divergencias entre ambos. Para mí lo que resulta obvio es que tenemos coincidencias y no entiendo por qué (de otra forma) él me hubiera ofrecido este puesto o por qué lo hubiera aceptado yo. Siempre he encontrado (en él) un interlocutor que escucha .

Sin referirse a si México atraviesa o no por una recesión, como le preguntaron los legisladores, manifestó que su preocupación no es la falta de crecimiento este año, sino la falta de crecimiento de los 40 años recientes .

Rechazó que se mantenga el subejercicio en la aplicación del gasto público y señaló que, en el segundo informe trimestral al Congreso, el 28 de julio, se reportará que el nivel de ejercicio es de casi 49 por ciento, que para la mitad del año van más o menos en línea con lo que deberíamos esperar .

El secretario de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), sostuvo que la ratificación de Herrera no sólo es una señal de certeza para los mercados, sino que inaugurará una nueva etapa en la relación de la dependencia con el Congreso. Su preparación y experiencia dan certidumbre al país , insistió.