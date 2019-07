Ramses Pech, consultor de energía, señaló que, para empezar, lo que nos presentaron no es el plan, y si como viene es, está incompleto, porque parece que el gobierno y Pemex no entienden que la industria petrolera se maneja a largo plazo .

El hecho que el plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no incluya asociaciones entre privados y la administración pública, conocidos como farmouts –contratos de largo plazo de exploración–, lo hace inviable, pues pone en riesgo la recuperación de la producción petrolera, ya que se plantea que hasta 2023 la empresa reciba inversión privada, pero a futuro no incluye mayor inyección de recursos, además de que provocará un boquete presupuestario , advirtieron expertos del sector energético.

Esto, debido a que se plantea que el financiamiento de la inversión para la empresa entre 2020 y 2023 sea por medio de los ingresos propios, la disminución en la carga fiscal, aportaciones del gobierno federal y por medio de CSIEES (contratos de servicios entre privados y Pemex a corto plazo y con especificaciones) y con ello elevar la producción en esos años, pero a futuro no se sigue con los contratos de inversión, que son necesarios para aumentar la producción y lograr que se estabilice.

Entre menos inversión menor producción, de 2021 a 2025 no habrá inversión de privados y no sé cómo le quieran hacer para tener un constante incremento o estabilización en la producción. No tiene lógica. Además, el incremento de producción dependerá del número de pozos nuevos adicionales que sustituyan a los que operan actualmente , y esto se hace por la vía de los privados , dijo.

Agregó: En la visión de las calificadoras, si tú presentas esto, te bajan la nota. Se trata de un plan de negocios sin viabilidad financiera que sólo tiene buenas voluntades .

Arturo Carranza, consultor independiente, expresó que la reducción en la carga fiscal de Pemex a corto plazo manda una buena señal, pues es una exigencia desde hace varios años, tanto de la empresa como de los mercados, aunque, en caso de que las agencias calificadoras dejen sin grado de inversión a la empresa, esta medida sería insuficiente.