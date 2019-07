A

rturo Herrera, el virtual secretario de Hacienda y Crédito Público, podría alegar que prefiere no presentarse en más actos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en tanto su nombramiento no sea convalidado por la Cámara de Diputados. Rocío Nahle, en cambio, no tiene muchas excusas a la mano: debió haber acompañado la presentación del plan de negocios (tal fue su denominación oficial, aunque el propio Presidente de la República reconoció que era más bien un plan de trabajo ) de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando menos para atemperar las evidentes muestras de confrontación, o cuando menos de fuerte distanciamiento, que a la opinión pública proveen la secretaria de Energía, Nahle, y el poderoso amigo tabasqueño Octavio Romero Oropeza (ORO), quien fungió como única figura destacada en la conferencia mañanera de este martes.

En cuanto a Herrera, el sorprendido relevista emergente de Carlos Urzúa en la SHCP, su nombramiento definitivo avanzó ayer al ser aprobada esa propuesta por amplia mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados, a partir de lo cual tal pretensión luego será votada favorablemente en el pleno de San Lázaro. Hubo críticas y objeciones a la súbita llegada de Herrera al cargo, sobre todo por cuanto a la independencia de criterio que podría sostener ante un presidente como López Obrador, pero los partidos políticos terminaron ayer en comisiones, y así será luego en el pleno, reconociendo la facultad del Presidente en funciones de designar como miembro de su gabinete a quien desee, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos básicos.

Herrera llega en condiciones ambivalentes, lo cual en el escenario político actual es una forma de aludir a lo enigmático. Su primera caracterización parece negativa: el presidente López Obrador lo ha desmentido cuando menos en dos ocasiones expresas y las primeras impresiones que ha causado no han sido suficientes para configurar la idea de que vaya a actuar con energía frente a eventuales disensos con su nuevo jefe (quien, por cierto, ya ha comenzado a dormir y a hacer vida doméstica en un departamento instalado en Palacio Nacional).