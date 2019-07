E

n infausta fecha Peña Nieto declaró que había muerto la gallina de los huevos de oro. En realidad, está desplumada, pero no muerta. El plan de negocios que presentó ayer el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, es una esperanza de supervivencia. El sector privado es bienvenido, pero Pemex deja clara su apertura a esquemas de negocio, bajo un estricto cuidado de sus intereses y con acuerdos justos y transparentes, dejando atrás las prácticas en las que la empresa siempre salía perdiendo , expresó. El plan demuestra que sí es posible un modelo diferente de gestión, basado en la innovación, la eficiencia y, sobre todo, sin corrupción, agregó. Pemex ha diseñado un nuevo modelo de contrato, que puede resultar atractivo a los socios potenciales, pero no más rondas depredadoras. Al hacer un diagnóstico de la empresa, Romero Oropeza recordó que en los últimos 14 años se registró una caída considerable en la producción de petróleo, como consecuencia de la disminución de los montos de inversión. Solamente en los pasados cinco años la reducción en la producción fue de casi 600 mil barriles en promedio diario. Un dato importante: entre 2013 y 2016 (con Peña Nieto), la deuda se duplicó, al pasar de poco más de un billón a más de dos billones de pesos. A pesar de todas las calamidades, Pemex es una empresa que genera valor, ya que si se mide la rentabilidad en términos del Ebitda (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) está por arriba del promedio de la industria. El plan era esperado por inversionistas que están a la expectativa de la opinión de las calificadoras de riesgo, luego de que Fitch se convirtiera en junio en la primera agencia en reducir la nota crediticia de la petrolera a la categoría de basura. No sabemos qué van a hacer, pero (...) ojalá actúen con profesionalismo y con responsabilidad , dijo López Obrador. Algunos analistas preven que las calificadoras podrían darle el beneficio de la duda a Pemex, al menos, en lo que resta de 2019.

Intereses en conflicto

¿Cómo es eso que Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era hasta fecha reciente el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore)? ¿El ahora funcionario público regula a sus antiguos patrones? El tema tiene importancia porque de acuerdo con el reporte Las comisiones que cobran las Afore, de la Consar, cargan a los trabajadores comisiones más altas que muchos países del mundo, 0.98%. En Estados Unidos la comisión es de 0.45 %. Tan escrupuloso el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el tema del conflicto de intereses, y no se percató que un antiguo regulado es ahora regulador. Es un asunto pendiente en el escritorio del nuevo secretario, Arturo Herrera, antes que haga ruido en el Congreso.