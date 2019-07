La inmobiliaria Grupo Corintio lo defrauda

or este medio quiero informar de un fraude cometido en mi perjuicio por la inmobiliaria Grupo Corintio, que incluso involucra al notario público 51 de la Ciudad de México, Carlos Cataño Muro Sandoval.

Hace más de un año, el suscrito le compró un departamento en la calle Rafael Oliva, en Coyoacán, y acudió a firmar las escrituras ante el notario público citado, pero en la visita previa a la entrega se percató de que el inmueble es casi dos metros cuadrados más pequeño de lo contratado, por lo que no aceptó y levantó la carpeta de investigación FCY/COY-1C/D/01077/03-2018 ante la procuraduria capitalina, por fraude.

Grupo Corintio reconoció que el departamento es más pequeño de lo establecido ante el notario público; pero para evadir responsabilidades y el daño patrimonial y económico que ha causado, argumenta incumplimiento de contrato , sin tomar en cuenta que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya lectura tipifica el fraude en el supuesto de que exista dolo, el cual se configura porque la inmobiliaria a eso se dedica.

A la espera de que se haga justicia en el daño patrimonial y económico que Grupo Corintio ha causado al suscrito, ojalá que estas líneas sirvan para alertar a posibles compradores de sus desarrollos inmobiliarios, como el que promueve en la zona de Cuajimalpa.

Héctor Álvarez Fernández

Concamin y Citi sólo piensan en su utilidad

Ahora resulta que los señores de Concamin y Citi se adjudican el derecho de calificar los planes de negocios de Pemex diciendo que no son suficientes y los esfuerzos para producir más no van a dar resultados satisfactorios y no sé cuánto más.

Son buenos para criticar, pero pésimos para producir en México y generar más empleo; no invierten a menos que tengan garantías de rentabilidad para sus bolsillos, son totalmente incapaces de asumir el mínimo riesgo, pero eso sí, están muy dispuestos a asumir el negocio que significa el petróleo, pero sólo si las ganancias son para ellos y no para el desarrollo del país.

Francamente, ya basta de ponerles atención; sigamos apoyando a nuestro Presidente y su equipo que sí están trabajando en regresar las utilidades del petróleo al pueblo de México sin endeudar más al país.

Gustavo Deffis Ramos

Recesión o crisis, según el cristal estadístico

Se levantan los polvos del debate por todos los medios –desde el Wall Street Journal hasta los especialistas– sobre si México está en recesión. Depende del cristal con que se miren las caprichosas y más que chantajistas estadísticas. Una recesión es un decrecimiento de la actividad en un periodo corto. Con toda la humildad de la elemental economía, no nos pateen la lata, ni le quieran leer las manos al gitano de Macondo.

La devolución a los grandes empresarios fue de más menos un ¡billón de pesos! Tenemos una deuda de 11 billones. ¿Dónde está ese dinero?, si la tasa del desempleo directo e informal es de 60 por ciento, si importamos 60 por ciento de alimentos, si el campo y la industria están parados.