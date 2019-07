Ap

Miércoles 17 de julio de 2019

San Juan. Hace casi dos años, el huracán María puso al descubierto las enormes deficiencias de Puerto Rico y el deterioro de una infraestructura desatendida durante años, además de causar miles de muertes durante el mandato del gobernador Ricardo Rosselló. La semana pasada, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó por corrupción a dos de sus principales ex funcionarias. Pero el escándalo que amenaza con derribar al gobernador de 40 años se basa en los detalles de una conversación en Telegram repleta de groserías e insultos misóginos con otros nueve miembros de su gobierno, todos varones.

La filtración de los mensajes de chat de Telegram comenzó el jueves pasado. Para el sábado el Centro de Periodismo Investigativo había publicado las 889 páginas de las conversaciones privadas. Las ex funcionarias arrestadas por corrupción son la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, y la ex directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero.

Además, los empresarios Fernando Scherrer-Caillet y Alberto Velázquez-Piñol; y las contratistas de educación Glenda E. Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza, también fueron arrestados por la FBI por 32 cargos de fraude y delitos relacionados.