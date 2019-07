Dichos escritos fueron hechos en la época en la que el director estuvo casado con la bailarina austriaca Ruth Sobotka, en cuya relación experimentó diversos problemas que dieron origen a esas obras, las cuales fueron transferidas al archivo Kubrick en la Universidad de Artes de Londres, informó el sitio británico The Guardian.

Es como ahogarse en un mar de plumas. Hundiéndose más y más profundamente en lo suave, sofocantes profundidades de hábito y familiaridad. Si tan sólo ella se defendiera, se molestara o pusiera celosa al menos una vez. Mira, la noche pasada salí a dar un paseo, justo después de la cena. Regresé a casa a las 2 AM. No me preguntes dónde estaba.

Kubrick nació en Nueva York el 26 de julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en Reino Unido. Entres sus películas están Senderos de gloria (1957), Lolita (1962), Odisea del espacio (1968), La naranja mecánica (1971), El resplandor (1980) y Ojos bien cerrados (1999).