Al respecto, Ferretti afirmó ayer en conferencia de prensa que existe la posibilidad de contratar un refuerzo, aunque también indicó que a Meza, quien fue titular la campaña pasada, en la que ganaron el campeonato, lo puede suplir con alguno de los elementos que ya tiene.

El caso de Quiñones fue diferente, pues se lesionó en abril pasado y por consiguiente no participó el resto de la temporada regular ni en la liguilla, además se perdió los duelos de la Concachampions.

Estamos viendo, todavía hay oportunidad, pero no tengo nada decidido aún , señaló.

Por otro lado, reconoció que todavía no digiere al ciento por ciento la derrota ante el América por el título de Campeón de Campeones; no obstante, afirmó que no se preocupa por las críticas .