Miércoles 17 de julio de 2019, p. a10

Ante el supuesto interés del club argentino Boca Juniors por el mediocampista Juan Manuel Iturbe, el técnico de Pumas, Miguel González Míchel, afirmó que no le gustaría que se llevara a cabo dicho traspaso; además, consideró que al jugador le queda mejor la camiseta de los felinos.

“Son rumores, todavía no me he sentado con Rodrigo (Ares de Parga) o con Chucho (Jesús) Ramírez para platicar si existe alguna oferta por él. Siempre voy a decir que no se vaya, pero la decisión es corporativa. Si me preguntan, prefiero ver a Iturbe con la camiseta de Pumas que con la de Boca Juniors, además le queda mejor la nuestra”, declaró el también ex jugador del Real Madrid ayer en conferencia de prensa realizada en La Cantera.

Por otro lado, aseguró que su obligación con Pumas en el torneo Apertura 2019 es convertirlo en un equipo protagonista, el cual, además de buscar todos los triunfos posibles, tenga un buen funcionamiento en la cancha.

“Es una constante en mi vida, me crié en un club donde sólo ganar no servía, cuando estaba en el Real Madrid había que jugar bien, competir, dar imagen, y eso es algo que hay que trasladar a Pumas.