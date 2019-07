De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2019, p. a10

El Veracruz no parece poner fin a sus problemas financieros y adeudos. Cuando la cuenta regresiva está a punto de dar el banderazo al nuevo torneo de la Liga Mx Apertura 2019, el conjunto escualo aún tiene que resolver pagos pendientes o puede quedarse fuera de la competencia.

El club de Fidel Kuri arrastra adeudos con su ex entrenador Guillermo Vázquez, su cuerpo técnico, sueldo de jugadores y premios por salvar la categoría, que ascienden a 20 millones de pesos y que deben ser abonados antes del viernes o de lo contrario la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitiría una sanción, según informó la plataforma deportiva Espn, que entrevistó al ahora timonel de Necaxa.

Parece ser que este viernes se tienen que hacer los pagos y quedar todo saldado , dijo Memo Vázquez; eso fue la última información que tengo de parte del señor Enrique Bonilla (presidente de la Liga Mx), que así me lo hizo saber a mí, que si no hace los pagos no participa el equipo de Tiburones, y no nada más a mí, sino a toda la gente que le debe .

Memo Vázquez comentó que no sólo le deben a él, sino al menos a cuatro personas más de su cuerpo técnico con los Tiburones Rojos, lo cual suma casi nueve millones de pesos; además de que existe una situación similar con varios jugadores.

Entre los adeudos está el pago de un premio por la salvación en el torneo 2017-2018, el cual asciende a 10 millones de pesos; los juicios por impagos están en marcha y queda pendiente pagar sueldos atrasados, una exigencia que no ha llegado a tribunales.

El club Veracruz ha pasado momentos de verdadera crisis en tiempos recientes. En el torneo pasado, debido a adeudos con un equipo sudamericano, recibió una sanción de la FMF y le fueron restados los cuatro puntos que sumaba hasta la jornada 10 del Clausura 2019.