No a complicidades

El lunes pasado se dio a conocer la detención de dos hombres y una mujer, ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, quienes aprobaron el envío de 190 millones de pesos a una empresa que no estaba registrada dentro de los proveedores del Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum no quiso hablar sobre los detalles del caso, ya que una de las detenidas es pareja sentimental de Miguel Ángel Vásquez, ex jefe de Oficina de Miguel Ángel Mancera en la anterior administración capitalina.