El comisario general Ángel González Ramírez, titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, aseguró que no habrá una mesa de negociación alterna con los agentes inconformes con la Guardia Nacional. Ha habido mucha respuestas (a las demandas), instalamos una mesa de diálogo en la que se llegaron a muchos acuerdos. Ellos (los disidentes) tienen un reclamo en específico y decidieron realizar otras actividades. Es una decisión propia y particular .

Al cumplirse casi dos semanas de protestas, docenas de policías federales disidentes mostraron pancartas en exigencia de una liquidación, pago de indemnización, así como respeto a la antigüedad y el grado que ostentan. Son los mismos que son representados por el abogado Enrique Carpizo, y quienes desconocen los acuerdos.

Mario Alberto Lover y Adrián López, quienes encabezan el movimiento, reprobaron la ceremonia pues dijeron que no hay nada que celebrar. No estamos cerrados a la negociación, queremos que se respete nuestra minuta, no la que impuso otro grupo que no nos representa. Solicitamos la recepción de la mesas de diálogo, estudiar los puntos y llegar a un acuerdo de manera pacífica. Las autoridades se están olvidando de los compañeros que han muerto en el camino. Se están olvidando de todos nosotros. No es justo .

Minutos más tarde marcharon por instalaciones del Centro de Mando hasta donde se encontraban otros elementos de la Policía Federal con sus familias festejando la conmemoración referida.

En tanto, Benjamín Grajeda, titular de la División de la Gendarmería, dijo que durante la convivencia familiar, los asistentes disfrutaron diferentes actividades recreativas. Además plantaron árboles como parte de un memorial para recordar a sus compañeros caídos.