Asimismo, y tras la sumatoria de los créditos que el citado funcionario plantea reconocer en las entidades del país, se llega a la cantidad de 63 millones 795 mil 642 pesos. No hay estado donde el Panal no enfrente algún adeudo.

De acuerdo con la reglamentación correspondiente en materia de liquidación de un partido, quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos se harán cargo de las obligaciones contraídas por aquel.

Asimismo, y de acuerdo con la reglamentación correspondiente, el interventor designado para este proceso en el pago de los adeudos en orden de prelación están los empleados, impuestos y multas.

En el mismo documento sólo hay dos empleados del Panal con los cuales se propone negociar una liquidación laboral.

Al proveedor Marka Creamos (que entre otros objetos de publicidad elabora playeras) el Panal adeuda 68 mil pesos, y al despacho jurídico especializado en materia electoral Ordinum, le debe 208 mil 800 pesos.