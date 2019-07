César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 10

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, interpuso un recurso de queja por la resolución del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, cuya titular negó citar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como a otros 10 implicados en calidad de testigos por el caso de la empresa Agronitrogenados.

El abogado Javier Coello Trejo, defensor del ex funcionario, presentó la demanda el fin de semana en contra de la resolución de la juez. El recurso se turnará a un tribunal colegiado en materia penal el cual determinará si confirma, revoca o modifica la resolución.