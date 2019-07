–No nada más sus adversarios lo han objetado, también Carlos Urzua dijo que no estaba de acuerdo.

Para encarar la lluvia de amparos promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, el gobierno analiza opciones. Tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se padece, la lluvia de amparos de gente que quedó muy inconforme porque no pudo mantener sus privilegios y el negocio jugoso del aeropuerto en Texcoco , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el aeropuerto civil en Santa Lucía va. Foto Cristina Rodríguez

–No, pero es que yo mismo decía que no estaba de acuerdo y luego se hizo una consulta y resultó que la mayoría de los que participaron opinó que no debía hacerse el aeropuerto y todavía hace 10 días en el Zócalo, cuando lo mencioné, fue aplauso de todos. Respeto los puntos de vista de todos.

A ellos no les importa que se iba a hundir el aeropuerto, a desfalcar la hacienda pública , por lo que la promoción de recursos legales contra Santa Lucía es expresión de mala fe a todas luces . Si no es un terreno nuevo, sino una base aérea que funciona hace 50 años, que no representa gran impacto ambiental, ¿por qué se ha objetado tanto legalmente?

Auguró que en 15 días la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá la resolución sobre la manifestación de impacto ambiental que se presentó para iniciar la construcción. No se quiere dar motivos a quienes se oponen para continuar su estrategia, por ello se esperará su aprobación sin apresuraciones.

“¿Cómo era antes? Era hablarle al secretario de Medio Ambiente, decirle: ‘Ya lo quiero para tal día’. No es así, es que se tenga todo el tiempo para resolver”.