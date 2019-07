Alonso Urrutia

Martes 16 de julio de 2019, p. 5

La designación de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda no fue un error, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a las críticas vertidas por su ex colaborador, a quien reviró. ¿Qué no sabían que iba a haber un plan de austeridad? ¿Desde cuándo lo dijimos? Fui tres veces candidato a la Presidencia y en las tres veces está el combate a la corrupción y acabar con los privilegios. ¿Cuál es la sorpresa?

Aunque en principio declinó hablar de las críticas de Urzúa, ante la insistencia abordó el tema: Que la refinería. Tres veces fui candidato a la Presidencia y tres veces planteando que iba a impulsar la construcción de refinerías, porque llevaba 40 años que no se hacía una nueva. ¿Dónde está lo extraño? El aeropuerto. ¿Que no dije que era una obra faraónica y un pozo de corrupción? ¿Dónde está la novedad? ¿Que no dije que existían estos privilegios?

Reprochó que se haya considerado que él llegaría al cargo sólo como un ambicioso vulgar para adaptarse y hacer lo mismo. Lucho por ideales, por principios; estoy por la transformación del país. Nada más es cosa de comprender .

En este contexto, identificó el origen de los embates contra su gobierno en las acciones que se han adoptado. Ejemplificó que en los pasados dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos a los grandes empresarios –219 mil millones de pesos sólo en 2013–, se rayaron. Pues por eso están molestos, pero hasta se han portado bien, porque no pasa de cuestionamientos en columnas, en medios .

Ratificó su visión de que el país va muy bien, porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba, nos ayudó mucho el hecho que la gente confió en nosotros el año pasado y también se logró tener mayoría en el Congreso .

–¿No estaba de acuerdo Urzúa con el tema de la austeridad?