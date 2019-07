Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 5

Pese a que el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa denunció presunto conflicto de intereses del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, descartó que se le investigue. Actuamos por quejas y denuncias. En este caso no hay denuncias y el Presidente tampoco lo ha ordenado , dijo antes de abandonar presurosa el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Durante una rueda de prensa para informar que la SFP abrió siete expedientes relacionados con el ex delegado del gobierno federal en Jalisco, el empresario Carlos Lomelí, señaló que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quién los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación , aunque declinó responder si en el caso de Romo se configuraba el caso.