Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2019, p. 3

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), denunció que así como Estados Unidos mantiene a migrantes mexicanos en condiciones de hacinamiento similares a las que se aplicaron en Auschwitz, cuenta con información de los campos que se están poniendo en México para los migrantes centroamericanos.

Y tengo películas, si quieren , externó durante la comparecencia ante comisiones del subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.

Sin responder a Muñoz Ledo, el funcionario de la cancillería afirmó que la política migratoria mexicana es respetuosa de los derechos humanos y reconoció que el paso de indocumentados por el país representa ya una grave crisis humanitaria, un drama .

Durante la reunión, el legislador afirmó que México viola la Constitución al impedir el tránsito de personas y afirmó que Donald Trump asustó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la amenaza de los aranceles.